Master of None 3: il trailer mostra le prime scene con star Lena Waithe (Di lunedì 26 aprile 2021) Lena Waithe sarà la protagonista di Master Of None 3 e Netflix ha condiviso il trailer che regala le prime sequenze degli episodi. Master of None 3 arriverà il 23 maggio su Netflix e il trailer mostra le prime sequenze delle puntate inedite che avranno come protagonista Lena Waithe nel ruolo di Denise. Nel video si svela che i cinque episodi inediti racconteranno la storia d'amore del personaggio con Alicia, seguendone gli altri e i bassi e i problemi affrontati durante la loro relazione. La nuova stagione di Master of None vedrà impegnato l'ex protagonista Aziz Ansari come regista.

