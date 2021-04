Luca Onestini e Ivana Mrazova Sono In Crisi! (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ giunta al capolinea la storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Lui sarebbe stato beccato con un’altra! Gli indizi social lasciano i fan senza parole! Cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme! Sembra che Luca Onestini e Ivana Mrazova si siano detti addio. L’ufficialità della notizia ancora non è giunta ma alcune foto non lasciano dubbi. A lanciare la notizia bomba è stata Deianira Marzano che ha ricevuto numerose segnalazioni tramite instagram. La Marzano pubblica sul suo profilo, alcune stories in cui si leggono messaggi di diversi followers che affermano di aver beccato l’ex tronista a Bologna, in strada e poi in hotel con una ragazza che non è la fidanzata. Secondo la Marzano, la coppia è scoppiata e mancherebbe solo l’ufficialità. Intanto ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ giunta al capolinea la storia tra? Lui sarebbe stato beccato con un’altra! Gli indizi social lasciano i fan senza parole! Cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme! Sembra chesi siano detti addio. L’ufficialità della notizia ancora non è giunta ma alcune foto non lasciano dubbi. A lanciare la notizia bomba è stata Deianira Marzano che ha ricevuto numerose segnalazioni tramite instagram. La Marzano pubblica sul suo profilo, alcune stories in cui si leggono messaggi di diversi followers che affermano di aver beccato l’ex tronista a Bologna, in strada e poi in hotel con una ragazza che non è la fidanzata. Secondo la Marzano, la coppia è scoppiata e mancherebbe solo l’ufficialità. Intanto ...

