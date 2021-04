L’India è stata travolta dai contagi da coronavirus (Di lunedì 26 aprile 2021) Pazienti ricoverati per Covid-19 a Delhi. (Foto: Ishant Chauhan/IPA)In India una nuova variante di Covid-19 sta travolgendo il paese con un aumento record dei contagi e dei decessi. Da ormai quattro giorni i dati stanno registrando oltre 300mila casi e quasi 3000 morti giornalieri, ma le testate indiane temono che le cifre possano essere anche più alte. Ospedali e strutture sanitarie faticano a reggere il peso dei nuovi malati, anche a causa della carenza di ossigeno e farmaci, che ha portato le autorità del paese a chiedere aiuto alla comunità internazionale. Intanto in Italia il governo ha vietato l’ingresso nel paese a chi si trovava in India negli ultimi 14 giorni. La situazione attuale Dopo aver imposto uno dei lockdown più restrittivi in tutto il mondo, L’India ha cominciato a ritornare alla normalità, forte di un iniziale buon andamento delle ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) Pazienti ricoverati per Covid-19 a Delhi. (Foto: Ishant Chauhan/IPA)In India una nuova variante di Covid-19 sta travolgendo il paese con un aumento record deie dei decessi. Da ormai quattro giorni i dati stanno registrando oltre 300mila casi e quasi 3000 morti giornalieri, ma le testate indiane temono che le cifre possano essere anche più alte. Ospedali e strutture sanitarie faticano a reggere il peso dei nuovi malati, anche a causa della carenza di ossigeno e farmaci, che ha portato le autorità del paese a chiedere aiuto alla comunità internazionale. Intanto in Italia il governo ha vietato l’ingresso nel paese a chi si trovava in India negli ultimi 14 giorni. La situazione attuale Dopo aver imposto uno dei lockdown più restrittivi in tutto il mondo,ha cominciato a ritornare alla normalità, forte di un iniziale buon andamento delle ...

