Le insidie dell’ ‘Isola dei Famosi’, che fatica essere naufrago: le verità sul paradiso infernale (Di lunedì 26 aprile 2021) Cayo Cochino è un paradiso tropicale che però sfida l’istinto di sopravvivenza dei naufraghi dell’isola dei famosi. La bellezza della natura incontaminata infatti è incompatibile con i lussi e le comodità della vita moderna e la nuova concorrente Isolde Kostner assicura che è tutto vero! Niente alberghi e ristori a telecamera spente: si dorme sulle stuoie e si mangia quello che l’isola ha da offrire. Ma le avversità naturali sono più di quelle che si possano immaginare. LEGGI ANCHE => Isola dei Famosi, tutti contro Valentina Persia: le parole di Elettra Lamborghini e Karina Cascella Umidità, lo svantaggio dei tropici 30 gradi, caldo e acqua cristallina, ma l’isola è umidissima e questo ha delle conseguenze ben poco piacevole. Il caldo percepito è ben oltre quello segnato dal termometro e questo comporta pericolo di ustioni, ma non ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 aprile 2021) Cayo Cochino è untropicale che però sfida l’istinto di sopravvivenza dei naufraghiisola dei famosi. La bellezza della natura incontaminata infatti è incompatibile con i lussi e le comodità della vita moderna e la nuova concorrente Isolde Kostner assicura che è tutto vero! Niente alberghi e ristori a telecamera spente: si dorme sulle stuoie e si mangia quello che l’isola ha da offrire. Ma le avversità naturali sono più di quelle che si possano immaginare. LEGGI ANCHE => Isola dei Famosi, tutti contro Valentina Persia: le parole di Elettra Lamborghini e Karina Cascella Umidità, lo svantaggio dei tropici 30 gradi, caldo e acqua cristallina, ma l’isola è umidissima e questo ha delle conseguenze ben poco piacevole. Il caldo percepito è ben oltre quello segnato dal termometro e questo comporta pericolo di ustioni, ma non ...

