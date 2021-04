Lazio-Milan 3-0, biancocelesti in corsa per la Champions (Di lunedì 26 aprile 2021) La Lazio batte il Milan per 3-0 nel posticipo della 33esima giornata della Serie A e torna in corsa per un posto in Champions League. I biancocelesti sbloccano il risultato al 2? con una percussione di Correa, che si infila nelle maglie larghe della difesa rossonera e deposita in rete dopo aver scartato Donnarumma: 1-0. Il Milan accusa il colpo e rischia di incassare il secondo gol subito dopo: ci vuole un intervento prodigioso del portiere per negare la rete a Immobile. I rossoneri ballano per un quarto d’ora, poi cominciano a entrare in partita e si affacciano ripetutamente nell’area biancoceleste. L’occasione migliore capita sui piedi di Calhanoglu, che è lentissimo a controllare e a concludere: Reina se la cava. La Lazio, prima dell’intervallo, raddoppia con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Labatte ilper 3-0 nel posticipo della 33esima giornata della Serie A e torna inper un posto inLeague. Isbloccano il risultato al 2? con una percussione di Correa, che si infila nelle maglie larghe della difesa rossonera e deposita in rete dopo aver scartato Donnarumma: 1-0. Ilaccusa il colpo e rischia di incassare il secondo gol subito dopo: ci vuole un intervento prodigioso del portiere per negare la rete a Immobile. I rossoneri ballano per un quarto d’ora, poi cominciano a entrare in partita e si affacciano ripetutamente nell’area biancoceleste. L’occasione migliore capita sui piedi di Calhanoglu, che è lentissimo a controllare e a concludere: Reina se la cava. La, prima dell’intervallo, raddoppia con ...

