Laura Pausini non porta a casa l’Oscar | ma è ugualmente vincitrice anzi di più

(Di lunedì 26 aprile 2021) La figlia Paola, il marito Paolo Carta, quello che le fa dire di essere a casa e che più conta. «La famiglia è felicità. Felicità pura», ci aveva raccontato sempre alla vigilia, «La famiglia è sempre stata il mio punto fermo nelle vittorie e nelle sconfitte». E ancora: «Una cosa l’ho capita di sicuro: non posso sacrificare tutto alla carriera, al lavoro. Senza la musica non sono Laura. Ma senza la famiglia non sarei felice. È il dilemma di ogni madre che va risolto senza sensi di colpa e senza deliri di onnipotenza. Diciamo che senza musica non posso vivere. Ma con l’amore faccio una musica pazzesca».

NetflixIT : Laura Pausini ha vinto l’Oscar del nostro cuore. #Oscars - RaiNews : #Oscars , nella notte italiana la cerimonia di premiazione @LauraPausini - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - thistown_horan : RT @NetflixIT: Noi quando Laura Pausini canta IO SÌ agli #Oscars: - Dimsuonosoft : Grandissima Laura Pausini. Il suo trionfo va al di là degli #Oscars . @LauraPausini -

Delusione pera Los Angeles. Dopo la vittoria del Golden Globe l'artista italiana arrivava da favorita ma l'Oscar per la miglior canzone è andato a 'Fight for you' della 24enne H. E. R., star del r&b ...Nell'anno delle donne, l'Italia incassa delusioni agli Oscar : nèper 'Io Si', nè 'Pinocchio' di Matteo Garrone per trucco e costumi hanno portato a casa le statuette sperate. Con ululato della sua protagonista e per la terza volta miglior attrice , ...Notte degli Oscar: vince Nomadland, miglior film, della regista cinese Chloé Zhao, seconda donna premiata dopo Kathryn Bigelow, con The Hurt Locker nel 2010.L’Oscar per il miglior film alla 93/a edizione dei premi va a Nomadland di Chloé Zhao. La statuetta è per i produttori Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e Chloé Zhao. L’Oscar p ...