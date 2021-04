La Scala riapre l'11 maggio con un nuovo progetto di potenziamento degli spazi scenici (Di lunedì 26 aprile 2021) Per il teatro milanese più famoso al mondo oggi anche la posa simbolica della Prima Pietra a diciotto metri di profondità, della nuova torre, che prevede un importante potenziamento ingegneristico dei servizi e delle attrezzature sceniche. Giorgio Armani diventa socio fondatore. Allo spettacolo assisteranno al massimo 500 spettatori Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) Per il teatro milanese più famoso al mondo oggi anche la posa simbolica della Prima Pietra a diciotto metri di profondità, della nuova torre, che prevede un importanteingegneristico dei servizi e delle attrezzature sceniche. Giorgio Armani diventa socio fondatore. Allo spettacolo assisteranno al massimo 500 spettatori

