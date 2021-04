La Fornero non si placa e prende ancora di mira i pensionati: lacrime e sangue forever (Di lunedì 26 aprile 2021) Elsa Fornero proprio non vuole andare in “pensione”, fa la professoressa anche con Mario Draghi, bacchettandolo. Non smette i panni da consigliera di questo e quel governo in tema di pensioni e di patrimoniali. Ora dà persino lezioni al premier. La professoressa ed ex ministro, premette infatti che “il Recovery Plan è un grande successo di Mario Draghi, prima che dell’Italia”. Insultandoci. E poi attacca. “Avrei preferito un impegno preciso a non rinnovare Quota 100: non vorrei che il governo rimanesse imbrigliato nella ragnatela dei partiti e della loro caccia al consenso”. Ad andare di traverso alla ministra “lacrime e sangue” è infatti quella modifica ottenuta in extremis sulla misura- bandiera della Lega. Nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) infatti non si parla più di Quota 100. Nel testo finale (337 pagine) la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Elsaproprio non vuole andare in “pensione”, fa la professoressa anche con Mario Draghi, bacchettandolo. Non smette i panni da consigliera di questo e quel governo in tema di pensioni e di patrimoniali. Ora dà persino lezioni al premier. La professoressa ed ex ministro, premette infatti che “il Recovery Plan è un grande successo di Mario Draghi, prima che dell’Italia”. Insultandoci. E poi attacca. “Avrei preferito un impegno preciso a non rinnovare Quota 100: non vorrei che il governo rimanesse imbrigliato nella ragnatela dei partiti e della loro caccia al consenso”. Ad andare di traverso alla ministra “” è infatti quella modifica ottenuta in extremis sulla misura- bandiera della Lega. Nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) infatti non si parla più di Quota 100. Nel testo finale (337 pagine) la ...

Advertising

diMartedi : #Fornero su #Grillo: 'Un episodio infelice sotto tutti i punti di vista, umano, politico e come cattivo esempio. Se… - SecolodItalia1 : La Fornero non si placa e prende ancora di mira i pensionati: lacrime e sangue forever - paolo_solia : RT @Libero_official: Le controverse parole della #Fornero sulle pensioni: 'L'#Europa non si fida degli italiani ma solo di #Draghi. #Quota1… - ClaudioBuschini : RT @OGiannino: Cari leghisti rassegnatevi. La vostra pluriennale campagna d’odio personale verso di lei non l’ha intimidita neanche un po’… - guanxinet : RT @OGiannino: Messaggio di ragionevolezza a chi dovrà disinnescare l’etettoralata di Quota100: se anche imprese ormai vogliono prepensiona… -