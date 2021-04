iOS 14.5 e iPadOS 14.5, il download è disponibile su iPhone e iPad – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 aprile 2021) Il download di iOS 14.5 e iPadOS 14.5 è ora disponibile su iPhone e iPad, nell’ambito di un update che Apple ha cominciato a rilasciare anche in Italia.. iOS 14.5 e iPadOS 14.5 sono disponibili per il download su iPhone e iPad, nell’ambito di un aggiornamento per il sistema operativo Apple rilasciato nei vari territori e anche in Italia. Sappiamo che, fra le altre cose, iOS 14.5 introduce il supporto al DualSense e al nuovo controller Xbox, ma non si tratta ovviamente delle uniche novità dell’update. Il nuovo iOS consentirà infatti di sbloccare iPhone usando il riconoscimento di Apple Watch … Notizie giochiRead More L'articolo iOS 14.5 e iPadOS 14.5, ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021) Ildi iOS 14.5 e14.5 è orasu, nell’ambito di un update che Apple ha cominciato a rilasciare anche in Italia.. iOS 14.5 e14.5 sono disponibili per ilsu, nell’ambito di un aggiornamento per il sistema operativo Apple rilasciato nei vari territori e anche in Italia. Sappiamo che, fra le altre cose, iOS 14.5 introduce il supporto al DualSense e al nuovo controller Xbox, ma non si tratta ovviamente delle uniche novità dell’update. Il nuovo iOS consentirà infatti di sbloccareusando il riconoscimento di Apple Watch … Notizie giochiRead More L'articolo iOS 14.5 e14.5, ...

Advertising

ispazio : Apple rilascia iOS 14.5 ed iPadOS 14.5 per tutti: Ecco l’elenco completo delle tantissime novità!… - DBLiveTECH : Finalmente Apple ha rilasciato alle ore 19:00 di oggi il comporso aggiornamento iOS 14.5 per tutti gli iPhone compa… - infoitscienza : iPadOS e iOS 14.5, tutte le novità dell'aggiornamento Apple - albergo_davide : RT @AndreaCervone: iOS 14.5 finale disponibile per tutti! Insieme a lui anche gli aggiornamenti di iPadOS, macOS e tvOS. - LivioGiacomin : RT @ispazio: Apple rilascia iOS 14.5 ed iPadOS 14.5 per tutti: Ecco l’elenco completo delle tantissime novità! -