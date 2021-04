India travolta dal Covid | forni crematori allestiti a cielo aperto e lunghe code di ambulanze – Video

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il coronavirus ha colpito duramente l’, che attualmente combatte contro un’ondata catastrofica della pandemia che ha travolto gli ospedali. Ifunzionanti lavorano a pieno regime, e molti sono stati improvvisati all’, come si vede dalle immagini che mostrano un fornoo nella città meridionale di Bangalore. Decine diaspettando in coda fuori dagli ospedali e i corpi vengono disinfettati a bordo dei mezzi. Il paese di 1,3 miliardi di persone è diventato l’ultimo punto caldo di una pandemia che ha ucciso più di tre milioni di persone in tutto il mondo, anche se i paesi più ricchi stanno compiendo passi verso la normalità con programmi di inoculazione di vaccini accelerati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La rabbia si confonde con la disperazione e la resa in India, nelle ultime settimane travolta dalla pandemia come non mai. I numeri parlano di una diffusione del contagio senza precedenti, ma le cifre ufficiali, spiega Bbc, non danno conto della reale ... La comunità internazionale corre al capezzale dell'India travolta dal covid. Per il quinto giorno consecutivo il Paese vive il peggior giorno di tutto il mondo investito dalla pandemia. I contagi ufficialmente registrati sono 352.991. Una cifra ... Il coronavirus ha colpito duramente l'India, che attualmente combatte contro un'ondata catastrofica della pandemia che ha travolto gli ospedali. I forni crematori funzionanti lavorano a pieno regime, ...