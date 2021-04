Ibrahimovic e la società di scommesse: la Uefa apre un'inchiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) Sembrava una settimana felice per Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo contrattuale col Milan. Invece per il 39enne fuoriclasse svedese arriva una brutta notizia (peraltro attesa, perché date le ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Sembrava una settimana felice per Zlatan, fresco di rinnovo contrattuale col Milan. Invece per il 39enne fuoriclasse svedese arriva una brutta notizia (peraltro attesa, perché date le ...

AAlciato : La Uefa ha aperto un’indagine su Ibrahimovic per un presunto interesse finanziario in una società di scommesse @SkySport - marcoconterio : ?????? La UEFA ha nominato un Ispettore di etica e disciplina per condurre un'indagine su Zlatan #Ibrahimovic' per av… - PietroMazzara : La #Uefa ha messo sotto investigazione Zlatan #Ibrahimovic per la questione relativa alla sua partecipazione in quo… - AdolfoCrotti : RT @AAlciato: La Uefa ha aperto un’indagine su Ibrahimovic per un presunto interesse finanziario in una società di scommesse @SkySport - SkySport : Ibrahimovic, Uefa indaga per 'presunto interesse finanziario in una società di scommesse' -