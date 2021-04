Gravina “Chi aderisce alla Superlega è escluso dal campionato” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l'affiliazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando della Superlega dopo il consiglio federale, durante il quale è stata approvata la norma che impedisce l'iscrizione ai campionati nazionali per i club partecipanti a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. “Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma – ha chiarito il numero 1 della Figc in conferenza stampa post consiglio federale – si riferisce alle licenze nazionali. E' evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l'affiliazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele, parlando delladopo il consiglio federale, durante il quale è stata approvata la norma che impedisce l'iscrizione ai campionati nazionali per i club partecipanti a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. “Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma – ha chiarito il numero 1 della Figc in conferenza stampa post consiglio federale – si riferisce alle licenze nazionali. E' evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro”. ...

