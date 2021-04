(Di lunedì 26 aprile 2021) di Gaetano Pedullà. Quando la scienza si schianta sugli oracoli degliestratti a sorte tra politici, ristoratori e virologi di tendenza in tv c ’è poco...

Advertising

freeskipperIT : Gli sciamani delle riaperture. - mixc7 : RT @LaNotiziaTweet: Gli sciamani delle riaperture. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà - Giusepp07184707 : RT @LaNotiziaTweet: Gli sciamani delle riaperture. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà - Destradipopolo : GLI SCIAMANI DELLE #RIAPERTURE L’ESEMPIO DELLE SARDEGNA E LA DIMOSTRAZIONE DEL CINISMO DEI SOVRANISTI… - Phetoorr : RT @LaNotiziaTweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sciamani

LA NOTIZIA

... doveva restare pochi giorni, invece è rimasto molti mesi a stretto contatto cone ... per iniziare un nuovo percorso fatto di meditazione, scambio conaltri e ricerca di se stesso. Lo ...Sulle pareti di quelle grotte, considerate come luoghi privilegiati, si cristallizzavano anche le figure dei protagonisti di quelle pratiche cultuali,che detenevano il potere della ...Giovedì 6 maggio gli alunni dell’istituto comprensivo Mario Rapisardi incontreranno, da remoto, l’infettivologo Prof. Matteo Bassetti per una lezione sui virus e virologia.Oggi si torna in zona gialla e i ristoranti potranno essere aperti, malgrado regole ancora ferree ma c’è chi continua a inanellare multe come Hermes Ferrari, il ristoratore reggiano diventato famoso p ...