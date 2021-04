Giro d’Italia 2021: startlist e partecipanti. Presenti Bernal, Evenepoel e Ciccone, Nibali in dubbio (Di lunedì 26 aprile 2021) Ancora una decina di giorni e sarà spettacolo assoluto. Grande attesa per la partenza da Torino, il prossimo 8 maggio, per il Giro d’Italia 2021. Corridori che stanno affinando la condizione in vista della Corsa Rosa: sarà grande battaglia per il Trofeo Senza Fine. Da Egan Bernal a Remco Evenepoel passando per i vari cacciatori di tappe del calibro di Filippo Ganna ed Elia Viviani, fino ad arrivare a Giulio Ciccone e ad un Vincenzo Nibali in dubbio per l’infortunio al polso: startlist di lusso per la gara tricolore. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti in aggiornamento. startlist Giro d’Italia 2021 Ag2r Citroën CALMEJANE Lilian CHAMPOUSSIN ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Ancora una decina di giorni e sarà spettacolo assoluto. Grande attesa per la partenza da Torino, il prossimo 8 maggio, per il. Corridori che stanno affinando la condizione in vista della Corsa Rosa: sarà grande battaglia per il Trofeo Senza Fine. Da Egana Remcopassando per i vari cacciatori di tappe del calibro di Filippo Ganna ed Elia Viviani, fino ad arrivare a Giulioe ad un Vincenzoinper l’infortunio al polso:di lusso per la gara tricolore. Andiamo a scoprire l’elenco deiin aggiornamento.Ag2r Citroën CALMEJANE Lilian CHAMPOUSSIN ...

Advertising

StampaVercelli : “La tappa che si chiude all’alpe di Mera può decidere il Giro d’Italia” - StampaCuneo : Asfaltature per oltre un milione in occasione del Giro d’Italia che torna in provincia il 10 maggio - Emarc86 : RT @ItalianPolitics: Non avremmo mai immaginato di dare ragione a Giorgia Meloni: il Parlamento dovrebbe discutere e votare il PNRR, aka #R… - martamaimone : RT @chetempochefa: 'Sono stato a Roma, ho visitato Cinecittà...abbiamo fatto questo giro d'Italia. Mi piace tantissimo l'Italia, la musica,… - ginolat76 : RT @lucciobrujk: Ottime notizie in vista del Giro d’Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Tutto pronto per il Giro-E 2021: un "Giro d'Italia" in pedalata assistita La Gazzetta dello Sport