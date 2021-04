Forestali | la ministra Lamorgese | “Accorpamento con i carabinieri fu una scelta politica E pure il Viminale fece uno sbaglio”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le parole sono state chiare e forti. Sarà stata la cornice – un convegno del Silp-Cgil a quarant’anni dalla smilitarizzazione della Polizia di Stato tenuto qualche giorno fa, il 17 aprile – ma di certo ladell’Interno Luciananel suo intervento non ha girato intorno alla questione dell’azzeramento dell’ex Corpo forestale dello Stato: “Io l’ho vissuta quella vicenda”, ha detto la prefetta. “Fu unae anche l’amzione dell’Interno sbagliò”, ha aggiunto, mettendo il dito in un punto dolente, “perché sarebbe stato naturale che una forza civile venisse accolta” dal, se proprio era necessaria una riorganizzazione. Concede solo una attenuante: la parcellizzazione del Corpo, il suo sparpagliamento sul territorio poteva far pensare che sarebbe ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Forestali ministra

Il Fatto Quotidiano

La sorridente exdelle politiche agricole alimentari enel governo Letta indossa una lunga camicetta dalla fantasia floreale ed un paio di sandali super stilosi: un look in ......aree disciplinari che sembra andare incontro all'auspicio in tal senso espresso dalla... 6 nella LP - 02 per quelle tecniche agrarie, alimentari ee 6 nella LP - 03 per quelle ...''L’accoglimento della richiesta della Regione Campania per l'allargamento della delimitazione dei territori danneggiati dalle piogge alluvionali, verificatesi tra l’8 e il 10 novembre 2010 in provinc ...Le attività di manutenzione del patrimonio forestale - 450 mila ettari ... ad accompagnare l’azione della Regione nel sollecitare un incontro urgente col ministro per una rapida assegnazione da parte ...