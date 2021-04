Dragon Quest Builders 2 sta per arrivare su Xbox One e Xbox Game Pass per console e PC (Di lunedì 26 aprile 2021) Square Enix lancerà Dragon Quest Builders 2 su Xbox One il 4 maggio, secondo un elenco di Microsoft Store. Il gioco sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass per Xbox One e PC. Dragon Quest Builders 2 è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel dicembre 2018 in Giappone e nel luglio 2019 in tutto il mondo, seguito dalla versione PC su Steam nel dicembre 2019. "Dragon Quest Builders 2 è l'acclamato GdR di costruzione con blocchi creato da Yuji Horii, creatore della serie Dragon Quest, dal character designer Akira Toriyama e dal ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Square Enix lancerà2 suOne il 4 maggio, secondo un elenco di Microsoft Store. Il gioco sarà disponibile anche tramiteperOne e PC.2 è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel dicembre 2018 in Giappone e nel luglio 2019 in tutto il mondo, seguito dalla versione PC su Steam nel dicembre 2019. "2 è l'acclamato GdR di costruzione con blocchi creato da Yuji Horii, creatore della serie, dal character designer Akira Toriyama e dal ...

Advertising

MondoXbox : Il Microsoft Store rivela l'arrivo di Dragon Quest Builders 2 su Xbox e nel Game Pass - JonyRamirez_ : Dragon Quest Dai no Daibouken (2020) - 29 - justanerdpenny_ : Ieri, in balia dei dolori da ciclo, ho incominciato a giocare a Dragon Quest X1 e sono già sottona per un personagg… - AkibaGamers : Dal prossimo 4 maggio DRAGON QUEST BUILDERS 2 sarà disponibile per le console Microsoft tramite store e Game Pass. - Stoupwhiff : Dragon Quest Builders 2 si prepara ad arrivare anche su Xbox: è infatti stata pubblicata sul sito ufficiale Microso… -