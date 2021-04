Draghi, primo obiettivo Recovery riparare danni pandemia (Di lunedì 26 aprile 2021) "Il Recovery ha 3 obiettivi: il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni della pandemia, che ci ha colpito più dei nostri vicini europei, il pil caduto è dell' 8,7, i giovani e le donne ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) "Ilha 3 obiettivi: ilcon un orizzonte ravvicinato èdella, che ci ha colpito più dei nostri vicini europei, il pil caduto è dell' 8,7, i giovani e le donne ...

Advertising

LaStampa : Draghi porta il Recovery in Parlamento, i partiti pronti alla battaglia su tasse e giustizia - LaStampa : Il 25 aprile di Draghi: “Ma allora non fummo tutti brava gente” - Agenzia_Ansa : 'Il primo obiettivo del Recovery è riparare i danni della pandemia' sottolinea Draghi. Le risorse fornite dalla UE… - Kimstellata : RT @sostengo5: Il Recovery arriva in parlamento, ma non ci sarà il tempo per le modifiche, dovremo tenercelo così com'è. Saranno più conte… - JunipersV : RT @borghi_claudio: Il primo che prenderà la parola qui alla Camera dopo Draghi per la discussione sul PNRR sarà Conte (Federico) -