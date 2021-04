De Laurentiis vuole chiudere subito l’affare Spalletti (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Napoli prova a chiudere con Luciano Spalletti: De Laurentiis vuole un incontro per definire la trattativa, i dettagli Aurelio De Laurentiis vuole chiudere la pratica nuovo allenatore del Napoli. Il nome prescelto è quello di Luciano Spalletti. Come riporta ‘Calciomercato.it’, il patron azzurro vuole un incontro con il tecnico toscano per definire l’accordo. Certa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Napoli prova acon Luciano: Deun incontro per definire la trattativa, i dettagli Aurelio Dela pratica nuovo allenatore del Napoli. Il nome prescelto è quello di Luciano. Come riporta ‘Calciomercato.it’, il patron azzurroun incontro con il tecnico toscano per definire l’accordo. Certa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - TeofiloSteven : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO #Napoli??#DeLaurentiis vuole un incontro a casa #Spalletti per chiudere ?? Via @mirkocalemme @MarcoGiordano… - _enz29 : RT @mirkocalemme: #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un contratt… - serieAnews_com : ??Il #Napoli accelera per #Spalletti: #DeLaurentiis vuole un incontro per chiudere - TeofiloSteven : RT @mirkocalemme: #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un contratt… -