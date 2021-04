Come comportarsi davanti agli Utp, i crediti difficili da riscuotere (Di lunedì 26 aprile 2021) Le operazioni finanziarie che coinvolgono gli Utp – unlikely to pay, cioè i crediti che molto difficilmente potranno essere riscossi – sono sempre più frequenti nel contesto bancario, anche a causa del grande numero di istituti che negli scorsi anni si sono trovati in difficoltà. Queste operazioni sono destinate solo a produrre margini in capo ai soggetti finanziari coinvolti o possono essere di supporto alla soluzione della crisi di impresa? Ne abbiamo discusso con Massimo De Dominicis, socio fondatore di DDP & Partners, studio associato di Milano specializzato in consulenza alle imprese, in particolare per quanto riguarda ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni e altre operazioni straordinarie. In cosa consistono queste operazioni? «I grandi numeri relativi alle operazioni che coinvolgono i crediti Utp oggi vengono principalmente ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 aprile 2021) Le operazioni finanziarie che coinvolgono gli Utp – unlikely to pay, cioè iche molto difficilmente potranno essere riscossi – sono sempre più frequenti nel contesto bancario, anche a causa del grande numero di istituti che negli scorsi anni si sono trovati in difficoltà. Queste operazioni sono destinate solo a produrre margini in capo ai soggetti finanziari coinvolti o possono essere di supporto alla soluzione della crisi di impresa? Ne abbiamo discusso con Massimo De Dominicis, socio fondatore di DDP & Partners, studio associato di Milano specializzato in consulenza alle imprese, in particolare per quanto riguarda ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni e altre operazioni straordinarie. In cosa consistono queste operazioni? «I grandi numeri relativi alle operazioni che coinvolgono iUtp oggi vengono principalmente ...

