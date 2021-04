Chloé Zhao, chi è la regista che ha trionfato agli Oscar 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Chloé Zhao trionfa nella notte degli Oscar 2021 portando a casa due statuette personali. Ma chi è la regista cinese? Chloé Zhao è la seconda donna a vincere nella storia degli Oscar il premio per la miglior regia, la prima è stata Kathryn Bigelow con The Hurt Locker nel 2009. Ma chi è Chloé Zhao? Scopriamolo. Chloé Zhao è nata e cresciuta a Pechino il 31 marzo del 1982. Suo padre è un dirigente d’acciaieria, mentre la madre è infermiera. Zhao ben presto rimane affascinata dalla cultura occidentale e a 15 anni riesce ad ottenere il permesso per studiare in un collegio a Londra. Dopo la parentesi londinese, completa gli studi superiori a Los Angeles, per poi iscriversi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 aprile 2021)trionfa nella notte degliportando a casa due statuette personali. Ma chi è lacinese?è la seconda donna a vincere nella storia degliil premio per la miglior regia, la prima è stata Kathryn Bigelow con The Hurt Locker nel 2009. Ma chi è? Scopriamolo.è nata e cresciuta a Pechino il 31 marzo del 1982. Suo padre è un dirigente d’acciaieria, mentre la madre è infermiera.ben presto rimane affascinata dalla cultura occidentale e a 15 anni riesce ad ottenere il permesso per studiare in un collegio a Londra. Dopo la parentesi londinese, completa gli studi superiori a Los Angeles, per poi iscriversi ...

Advertising

WeCinema : Che serata unica! Prima Miglior Regia e ora anche Miglior Film: #Nomadland vince di nuovo! Congratulazioni a Chloé… - eziomauro : Oscar 2021, il discorso di Chloé Zhao: è la prima donna asiatica a vincere la miglior regia - repubblica : Il discorso di Chloé Zhao, prima donna asiatica a vincere la miglior regia: 'Dedicato a chi ha fiducia nella bontà' - Asgard_Hydra : RT @perchetendenza: 'Chloé Zhao': Perché ha vinto l'Oscar per la Miglior regia per #Nomadland: è la seconda donna e la prima non bianca a o… - ggiirlalmightly : RT @casamacombo: Chloe Zhao è la seconda donna a vincere l'Oscar per la miglior regia. La prima è stata Kathryn Bigelow. Le donne registe s… -