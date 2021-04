Chi è Wilma De Angelis? Età, carriera e vita privata della cantante (Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco chi è Wilma De Angelis – Età, carriera e vita privata della cantante e conduttrice Wilma De Angelis è una famosa cantante, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera. La cantante è nata l’8 aprile 1930 a Milano, manifestò la sua grande passione per la musica sin da quando era solo una bambina. Da piccola iniziò a studiare canto prima con il maestro Di Ceglie poi con il maestro Rusconi. All’inizio della sua carriera Wilma De Angelis si esibiva a Milano nei night. Firmò il suo primo contratto discografico con la Vis Radio nei primi anni Cinquanta. Per qualche anno ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco chi èDe– Età,e conduttriceDeè una famosa, tanti sono i successi conquistati nel corsosua lunga. Laè nata l’8 aprile 1930 a Milano, manifestò la sua grande passione per la musica sin da quando era solo una bambina. Da piccola iniziò a studiare canto prima con il maestro Di Ceglie poi con il maestro Rusconi. All’iniziosuaDesi esibiva a Milano nei night. Firmò il suo primo contratto discografico con la Vis Radio nei primi anni Cinquanta. Per qualche anno ...

