CD Projekt RED dice la sua su un' eventuale acquisizione da parte di Sony | Microsoft o Tencent

(Di lunedì 26 aprile 2021) Recentemente CDRED ha condiviso gli ultimi risultati sugli utili finanziari della società: dopo aver dichiarato che nel 2020 in poco meno di un mese Cyberpunk 2077 ha venduto 13,7 milioni di copie, il team ha dichiarato di aver imparato la lezione sul lancio problematico del gioco. Ora lo studio ha commentato alcune recenti speculazioni su un'dadi tre publisher molto importanti, ovvero. Nonostante questi rumor, CDRED ha confermato di voler rimanere indipendente. Secondo il presidente di CDRED Adam Kicinski, dall'ultima discussione su questo argomento, la posizione della direzione dello studio non è cambiata: "Conduciamo i nostri affari in modo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Projekt RED

Il lancio di Cyberpunk 2077 rimarrà nella storia, e CDsa bene quali saranno le ripercussioni del disastroso stato in cui il gioco è arrivato sugli scaffali. Nonostante tutto, l'azienda si è comunque detta soddisfatta dei risultati ottenuti ...Cyberpunk 2077 è tornato nuovamente protagonista delle cronache videoludiche. Dopo i primi dati sui report di vendita ( inclusi quelli relativi a Stadia ), l'enorme Action RPG di casa CDè oggi protagonista di un nuovo leak, inerente ovviamente i primi contenuti aggiuntivi. Come sappiamo, lo studio di sviluppo di Varsavia ha infatti promesso diversi DLC e add - on, alcuni ...Recentemente CD Projekt RED ha condiviso gli ultimi risultati sugli utili finanziari della società: dopo aver dichiarato che nel 2020 in poco meno di un mese Cyberpunk 2077 ha venduto 13,7 milioni di ...CD Projekt Red cerca giocatori per la Early Access del nuovo titolo mobile The Witcher: Monster Slayer, in arrivo in estate.