Barbara D’Urso, inedita foto con i figli Emanuele e Gianmauro: web in titl (Di lunedì 26 aprile 2021) Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: ecco la foto insieme ai figli Emanuele e Gianmauro. Guardiamola insieme. I figli di Barbara D’Urso sono molto belli, impegnati nel sociale e di successo, ma soprattutto amato stare lontani dalle luci dello spettacolo, motivo per la quale mamma Barbara non è solita pubblicare scatti insieme ai suoi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 aprile 2021)come non l’avete mai vista: ecco lainsieme ai. Guardiamola insieme. Idisono molto belli, impegnati nel sociale e di successo, ma soprattutto amato stare lontani dalle luci dello spettacolo, motivo per la quale mammanon è solita pubblicare scatti insieme ai suoi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - IsaeChia : #GfVip 5, Alfonso Signorini: “#TommasoZorzi? Lo preferivo nella Casa”. E a proposito della prossima edizione... Il… - Angy646461381 : RT @SocialmenteDiv1: Vi PREGO... se dovesse capitarmi un incidente, se dovessero rapirmi, o comunque dovessi morire in circostanze sospett… - mariahsbubble : La D’Urso viene criticata per la sua sciacallaggine. Giusto così. Il punto è che nessuno si sofferma sul fatto che… - teseo1978 : @Antonio53852152 @carmelitadurso A perche mara venier non intervista sempre stesse persone o addirittura persone gi… -