Amici | un’ex allieva del talent sta per diventare mamma!

L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi Lorella Boccia sta per diventare mamma. A dare la notizia della gravidanza della ballerina è stata la pagina Instagram ufficiale di Verissimo – in cui la ballerina sarà ospite sabato prossimo – tramite una foto di Lorella in cui sorridente accarezza dolcemente il pancione: Il tutto accompagnato dalla didascalia: Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta. Sabato, in esclusiva a Verissimo, ci racconterà tutte le emozioni del magico momento! Lorella quindi ha scelto il programma del sabato pomeriggio, condotto da Silvia Toffanin, per raccontare le prime emozioni della dolce attesa. Anche se sul suo profilo Instagram ha voluto condividere con i suoi follower la gioia di diventare mamma tramite una foto che la ritrae con l'ecografia del suo primogenito in mano.

