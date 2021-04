Al via i lavori per riaprire Villa Costa: 'Entro un mese il roseto tornerà fruibile' (Di lunedì 26 aprile 2021) Villa Costa, Caracausi: 'Spazio pubblico riconsegnato alla città' 4 giugno 2019 CEntro per anziani a Villa Costa, la consigliera Orlando: 'Bene i servizi per la terza età' 4 giugno 2019 VIDEO - ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 26 aprile 2021), Caracausi: 'Spazio pubblico riconsegnato alla città' 4 giugno 2019 Cper anziani a, la consigliera Orlando: 'Bene i servizi per la terza età' 4 giugno 2019 VIDEO - ...

Advertising

virginiaraggi : Siete passati ultimamente in via Tuscolana? Da alcuni giorni è più sicura grazie ai lavori di riqualificazione su m… - CarotenutoAndre : Alberi tagliati in via Casaregis, gli ambientalisti bloccano i lavori - ilrada73 : RT @MarcoGranelliMI: Oggi #26aprile via ai lavori di asfaltatura e manutenzione strade e marciapiedi in 32 vie di #Milano Seguite @infomo… - PalermoToday : Al via i lavori per riaprire Villa Costa: 'Entro un mese il roseto tornerà fruibile' - il_piccolo : Asilo nido, parking e bosco urbano: via ai lavori a Roiano, dureranno un anno. Consegnate alla modenese Iti, vincit… -