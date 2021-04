Viola su rigore regala speranze al Benevento ma l’Udinese conduce 2-1 all’intervallo (Di domenica 25 aprile 2021) Udinese avanti al Vigorito all’intervallo. I friulani hanno dominato per mezz’ora la sfida contro il Benevento, trovando subito il doppio vantaggio. Bianconeri avanti dopo pochi secondi, al 4? con Molina e hanno raddoppiato con Arslan al 32?. A regalare speranze ai sanniti un rigore realizzato da Viola al 34?. Udinese avanti 2-1. In classifica il Benevento al momento resta a 31 punti, a +3 sul Cagliari impegnato con la Roma alle 18.00. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Udinese avanti al Vigorito. I friulani hanno dominato per mezz’ora la sfida contro il, trovando subito il doppio vantaggio. Bianconeri avanti dopo pochi secondi, al 4? con Molina e hanno raddoppiato con Arslan al 32?. Areai sanniti unrealizzato daal 34?. Udinese avanti 2-1. In classifica ilal momento resta a 31 punti, a +3 sul Cagliari impegnato con la Roma alle 18.00. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

