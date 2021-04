Ultime Notizie Serie A: Conte vede lo Scudetto, Pirlo e Gasperini parlano del futuro (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.10 – Atalanta, parla Gasperini – L’allenatore dell’Atalanta ha svelato l’obiettivo finale della squadra nerazzurra. Non è mancato un attacco ai club che hanno aderito al progetto della Super League. Le sue parole Ore 22.45 – Bologna, parla Mihajlovic – Il tecnico del Bologna ha analizzato la pesante sconfitta subita in casa dell’Atalanta. Le dichiarazioni Ore 20.00 – Roma, parla Fonseca – L’allenatore giallorosso ha parlato al termine della sfida persa contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni Ore 19.00 – Fiorentina, parla Commisso – Il presidente viola ha espresso le proprie considerazioni dopo il pareggio ottenuto con la Juventus: «Abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.10 – Atalanta, parla– L’allenatore dell’Atalanta ha svelato l’obiettivo finale della squadra nerazzurra. Non è mancato un attacco ai club che hanno aderito al progetto della Super League. Le sue parole Ore 22.45 – Bologna, parla Mihajlovic – Il tecnico del Bologna ha analizzato la pesante sconfitta subita in casa dell’Atalanta. Le dichiarazioni Ore 20.00 – Roma, parla Fonseca – L’allenatore giallorosso ha parlato al termine della sfida persa contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni Ore 19.00 – Fiorentina, parla Commisso – Il presidente viola ha espresso le proprie considerazioni dopo il pareggio ottenuto con la Juventus: «Abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo ...

