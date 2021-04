Traffico Roma del 25-04-2021 ore 14:30 (Di domenica 25 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare lungo il raccordo anulare su tutte le consolari al salario per lavori sul manto stradale è chiusa Piazza Alessandria disciplina provvisoria di Traffico nell’area circostante nella zona di Caracalla si sta svolgendo il 74esimo Gran Premio della Liberazione possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante e Sulla via Ostiense trasporti sulla linea C della metropolitana per lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni il servizio è interrotto sono attivi bus sostitutivi emmeci ed MC3 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare lungo il raccordo anulare su tutte le consolari al salario per lavori sul manto stradale è chiusa Piazza Alessandria disciplina provvisoria dinell’area circostante nella zona di Caracalla si sta svolgendo il 74esimo Gran Premio della Liberazione possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante e Sulla via Ostiense trasporti sulla linea C della metropolitana per lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni il servizio è interrotto sono attivi bus sostitutivi emmeci ed MC3 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

