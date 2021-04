Serie C-Girone C, Palermo-Cavese: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di domenica 25 aprile 2021) Tutto pronto per Palermo-Cavese.Alle ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", le due compagini si sfideranno nel match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Se sei un cliente WINDTRE o Vodafone potrai acquistare la partita singola al prezzo di 3,99 euro. La sfida non sarà disponibile né in diretta su Sky Sport, né su LIVENow. Infine, potrete ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Tutto pronto per.Alle ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", le due compagini si sfideranno nel match valido per la trentasettesima giornata del campionato diC-C. La, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare diC su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Se sei un cliente WINDTRE o Vodafone potrai acquistare la partita singola al prezzo di 3,99 euro. La sfida non sarà disponibile né insu Sky Sport, né su LIVENow. Infine, potrete ...

