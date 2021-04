Selena Gomez scrive a Mario Draghi | “Possiamo contare su di te?” | ma il web insorge

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 25 aprile 2021) Il web nelle ultime ore è stato scosso da un particolare avvenimento. Così come l’anno scorso Miley Cyrus scrisse all’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cosìha fatto lo stesso,ndo a. La pop star statunitense ha twittato sul proprio profilo, taggando direttamente Palazzo Chigi. Nel post in questione, che in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.