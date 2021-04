Selena Gomez a Draghi: “Dona dosi di vaccino extra”, parla Giulia Salemi (Di domenica 25 aprile 2021) News È polemica sulla richiesta della cantante e attrice americana al Governo Italiano: interviene l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Pubblicato su 25 Aprile 2021 Richiesta inaspettata di Selena Gomez al Premier Mario Draghi. Su Twitter l’ex stellina Disney, tra le artiste più famose al mondo, ha pubblicamente chiesto al Governo italiano di regalare dosi extra di vaccino per il Covid-19 ai paesi più poveri e alle persone più bisognose. L’emergenza Coronavirus, infatti, rischia di creare maggiore disparita tra le nazioni più ricche, che possono permettersi una cura adeguata, e quelle meno abbienti. Questo il tweet di Selena Gomez al Premier ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) News È polemica sulla richiesta della cantante e attrice americana al Governo Italiano: interviene l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Pubblicato su 25 Aprile 2021 Richiesta inaspettata dial Premier Mario. Su Twitter l’ex stellina Disney, tra le artiste più famose al mondo, ha pubblicamente chiesto al Governo italiano di regalarediper il Covid-19 ai paesi più poveri e alle persone più bisognose. L’emergenza Coronavirus, infatti, rischia di creare maggiore disparita tra le nazioni più ricche, che possono permettersi una cura adeguata, e quelle meno abbienti. Questo il tweet dial Premier ...

Advertising

HuffPostItalia : Selena Gomez scrive a Draghi: 'Donate dosi di vaccino extra ai bisognosi' - OppedisanoLuca : Selena Gomez via Instagram Live - CeccatelliSara : RT @salvinibloccam1: Selena Gomez che cerca le dosi extra di vaccino in Italia: - 28Ravenna : RT @inomniapparatus: Comunque 2021 e ancora non avete capito che persona stupenda è selena Gomez. Vi meritate le celebrità che pensano solo… - 28Ravenna : RT @selenaesmivicio: sicuramente l'Italia non ha la possibilità di donare vaccini extra dato che la situazione nel nostro paese è abbastanz… -