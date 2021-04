Roma, calci e pugni a una 12enne disabile al parco: nel branco anche 4 minorenni (Di domenica 25 aprile 2021) Tutti minorenni, alcuni, almeno quattro, responsabili del feroce pestaggio a calci e pugni di una ragazzina disabile avvenuto il 2 aprile in un parco al Nuovo Salario a Roma. Il branco, circa 20 ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 aprile 2021) Tutti, alcuni, almeno quattro, responsabili del feroce pestaggio adi una ragazzinaavvenuto il 2 aprile in unal Nuovo Salario a. Il, circa 20 ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma calci Ragazzina disabile picchiata, identificate 4 bulle Tutti minorenni, alcuni, almeno quattro, responsabili del feroce pestaggio a calci e pugni di una ragazzina disabile avvenuto il 2 aprile in un parco al Nuovo Salario a Roma. Il branco, circa 20 ragazzini, è stato identificato dai carabinieri: la maggior parte ha assistito al ...

Roma, calci e pugni a una 12enne disabile al parco: nel branco anche 4 minorenni Tutti minorenni, alcuni, almeno quattro, responsabili del feroce pestaggio a calci e pugni di una ragazzina disabile avvenuto il 2 aprile in un parco al Nuovo Salario a Roma. Il branco, circa 20 ragazzini, stato identificato dai carabinieri: la maggior parte ha assistito al ...

