Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio, le ultime novità (Di domenica 25 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di piscine e palestre. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelle ultime ore si sente parlare di una possibile ripartenza a maggio, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese di maggio sia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio che palestre e ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

Advertising

aitaka93 : RT @colvieux: @confundustria Vedi come sono bacata? La prima reazione è stata: ok quando riaprono creo un gruppo che va a fare lezioni di s… - twowhitetrees : quando riaprono vado a farmi un altro tatuaggio basta - colvieux : @confundustria Vedi come sono bacata? La prima reazione è stata: ok quando riaprono creo un gruppo che va a fare le… - ildpaa : @JosiphOliver Quest estate quando riaprono mi informo su chi è la tua x - CettoJ : Quando riaprono i bar -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Coronavirus: decrescita in Italia ma preoccupa trend mondiale Riaprono i musei e riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ... oltre 349mila, l'incremento piu' grande di sempre di un singolo paese da quando e' iniziata la ...

Bagnacavallo. Zona gialla, lunedì 26 riaprono musei e biblioteca ... dai dipinti che raccontano la Romagna delle campagne e dei braccianti fino alle ricerche degli anni Sessanta, quando Ruffini si misura con i nuovi linguaggi e con il nuovo mondo del boom economico.

Estate 2021, quando riaprono gli stabilimenti balneari e le attività in spiaggia QuiFinanza Roma, i teatri privati: «Riapertura solo simbolica. Linee guida ora, ma libertà artistica» «Proseguiamo la nostra interlocuzione con il governo per disegnare un nuovo percorso che in due anni riporti le imprese dello spettacolo ad essere competitive» osserva Massimo Romeo Piparo, direttore ...

Sangiustese corsara e vola in vetta, ECCELLENZA - I rossublu vincono nella tana dell'Azzurra Colli e sorpassano in vetta al campionato gli uomini di Giandomenico, battuti ad Ascoli dall'Atletico, trascinato dalla doppietta del centravant ...

i musei e riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ... oltre 349mila, l'incremento piu' grande di sempre di un singolo paese dae' iniziata la ...... dai dipinti che raccontano la Romagna delle campagne e dei braccianti fino alle ricerche degli anni Sessanta,Ruffini si misura con i nuovi linguaggi e con il nuovo mondo del boom economico.«Proseguiamo la nostra interlocuzione con il governo per disegnare un nuovo percorso che in due anni riporti le imprese dello spettacolo ad essere competitive» osserva Massimo Romeo Piparo, direttore ...ECCELLENZA - I rossublu vincono nella tana dell'Azzurra Colli e sorpassano in vetta al campionato gli uomini di Giandomenico, battuti ad Ascoli dall'Atletico, trascinato dalla doppietta del centravant ...