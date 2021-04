Paratici | «Superlega? Abbiamo agito nella massima limpidezza Agnelli vuole il bene del calcio»

(Di domenica 25 aprile 2021) Ai microfoni di Sky, prima della partita contro la Fiorentina, il dirigente della Juventus, Fabio. Cosa ne pensa della coppia Ronaldo-Dybala? E il futuro di Dybaka? «Hanno giocato spesso insieme, non avrei troppo da dire, anche con tre allenatori diversi. Quest’anno Dybala ha giocato pochissime gare purtroppo per noi Nulla da dire sul loro livello tecnico. Giochiamo una stagione di 50-55 partite, è normale che ci sia ricambio».sconfitta dell’andata c’è un po’ la foto della Juve di quest’anno, con la luce che si spegne all’improvviso. Per tecnica o carattere? «All’andata non dobbiamo dimenticarci che un’ora prima della partita ci dissero che era stata invertita la sentenza col Napoli e questo incise sulla testa di tutti noi. Non schierammo Rabiot per questo. Poi ci sono i nostri difetti,fatto partite buone e ...

...appare subordinata alla conquista di un posto nella prossima Champions League Non solo. ...delle smentite di rito del presidente Andrea Agnelli e del chief football officer Fabio, ......morale e accusatrice" mentre il procedimento è al momento sospeso per il ds Fabioe per l'... Difficile quantificare il costo in termini di immagine per la vicenda dellanata e subito ...La Juventus scenderò oggi in campo contro la Fiorentina al Franchi, nella partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, dopo la vittoria nel turno infrasetti ...Fabio Paratici, dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Dybala-Ronaldo? In questi tre anni ...