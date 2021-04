Paestum e Velia, l’area archeologica riapre ai visitatori (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – Il ritorno della Campania in zona gialla determina la riapertura del Parco Archeologico di Paestum e Velia: da lunedì 26 aprile 2021, i due siti archeologici della magna-grecia riaccoglieranno i visitatori in sicurezza. Il Parco fa sapere: “Il museo e l’area archeologica di Paestum e l’area archeologica di Velia potranno essere visitati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì anche nei week-end e nei giorni festivi, previa prenotazione. Assicurate tutte le misure di prevenzione anti Covid-19 come i percorsi di visita obbligati, la misurazione della temperatura corporea, la presenza di dispenser con soluzioni alcoliche per i visitatori. Nel periodo di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio(Sa) – Il ritorno della Campania in zona gialla determina la riapertura del Parco Archeologico di: da lunedì 26 aprile 2021, i due siti archeologici della magna-grecia riaccoglieranno iin sicurezza. Il Parco fa sapere: “Il museo edidipotranno essere visitati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì anche nei week-end e nei giorni festivi, previa prenotazione. Assicurate tutte le misure di prevenzione anti Covid-19 come i percorsi di visita obbligati, la misurazione della temperatura corporea, la presenza di dispenser con soluzioni alcoliche per i. Nel periodo di ...

Primavera dell'Arte a Napoli e in Campania: dal 26 aprile al 1° maggio la 'Settimana delle riaperture' Con il passaggio della Campania in zona gialla, musei autonomi e parchi archeologici insieme alla Direzione regionale Musei Campania, comunicano il programma di riaperture per dare il via a una 'Prima ...

