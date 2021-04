Oscar 2021, sarà l’edizione delle donne: chi vincerà secondo noi (Di domenica 25 aprile 2021) È tutto pronto per gli Oscar 2021, in quella che resterà nella storia come l’edizione più difficile dei premi assegnati dall’Academy. È infatti l’anno in cui le porte dei cinema di tutto il mondo sono rimaste chiuse, con i gestori e gli addetti ai lavori impotenti di fronte a una pandemia che ha stravolto il modo di vivere di tutti. Quella che si tiene nella notte tra il 25 e il 26 aprile (scopri qui dove vederli in diretta tv e streaming), dunque, è una cerimonia eccezionale, frutto di una forte rivoluzione che ha coinvolto anche Hollywood, costringendo la giuria ad aprirsi a produzioni meno commerciali e a volgere lo sguardo anche a titoli che solo pochi anni fa sarebbero stati impensabili. Oscar 2021, l’edizione che segna la svolta Una rivoluzione iniziata, per la verità, già lo ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021) È tutto pronto per gli, in quella che resterà nella storia comepiù difficile dei premi assegnati dall’Academy. È infatti l’anno in cui le porte dei cinema di tutto il mondo sono rimaste chiuse, con i gestori e gli addetti ai lavori impotenti di fronte a una pandemia che ha stravolto il modo di vivere di tutti. Quella che si tiene nella notte tra il 25 e il 26 aprile (scopri qui dove vederli in diretta tv e streaming), dunque, è una cerimonia eccezionale, frutto di una forte rivoluzione che ha coinvolto anche Hollywood, costringendo la giuria ad aprirsi a produzioni meno commerciali e a volgere lo sguardo anche a titoli che solo pochi anni fa sarebbero stati impensabili.che segna la svolta Una rivoluzione iniziata, per la verità, già lo ...

