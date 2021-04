Missionaria uccisa a colpi di machete in Perù | era punto di riferimento per gli ultimi

Advertising

Agenzia_Ansa : Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù a c… - Tg3web : La missionaria laica italiana Nadia De Munari è stata uccisa a colpi di machete in Perù, forse durante una rapina.… - TgLa7 : Missionaria laica italiana uccisa in Peru'. Media: 'Assalita con machete forse durante tentativo di rapina' - ilpopolano : Blog Post: PERU' UCCISA MISSIONARIA ITALIANA - - SimonaBellone : R.i.p. #NadiaDeMunari ??Perchè tanta atroce cattiveria contro immensa bontà? ??Una missionaria laica italiana uccisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Missionaria uccisa

Nadia De Munaricon machete in Perù/laica aiutava i bimbi poveri Si sarebbe opposto a cedere lo scooter al gruppo di bulletti che gravitavano attorno e così l'assurda e ignobile ...A darne notizia è il Movimento Mato Grosso fondata dal padre Ugo de Censi di cui Nadia faceva parte comelaica dal 1995. Nella notte di mercoledì la 50enne è stata aggredita mentre stava ...Mia sorella non aveva soldi da rubare: era in Perù da vent'anni, ha creato sei asili e una scuole elementare ma non percepiva denaro' La cugina della missionaria uccisa in Perù: 'Nadia non è morta per ...NordEst – Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù a colpi di machete forse durante un tentativo di rapina. Lo riferiscono ‘Il Gi ...