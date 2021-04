Microchip | l’Europa non può più rincorrere Ma… Report Dgap

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) Elettrodomestici, autovetture, smartphone e altri dispositivi tra cui la PlayStation 5. La crisi dei semiconduttori sta frenando molte produzioni spingendo i prezzi al rialzo e i governi a tutelarsi. Basti pensare al recente caso di Lpe, azienda di Baranzate il cui 70% stava per passare in mani cinesi se non fosse intervenuto l’esecutivo guidato da Mario Draghi che, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha posto il veto con l’utilizzo dei poteri speciali bloccando la cessione. Nell’industria dei semiconduttorinon è mai stata un attore importante (come, invece, nel 5G con i “campioni” Ericsson e Nokia). Anzi, negli ultimi tre decenni ha perso terreno. Ora si trova a dipendere fortemente dai produttori americani e asiatici. I tre colossi europei del settore – STMicroelectronics, Infineon e NXP Semiconductors — sono soltanto ...