Marco Liorni e il suo tremendo dramma: stava soffocando | Il duro racconto (Di domenica 25 aprile 2021) Il noto conduttore televisivo, Marco Liorni, ha raccontato di aver vissuto un dramma, che ha coinvolto sua figlia in prima persona Marco Liorni (Instagram)Marco Liorni si è sposato nel 2014, convolando a nozze con Giovanna Astolfi. Della donna sappiamo molto poco, in quanto non fa parte del mondo dello spettacolo. La coppia ha messo al mondo due figlie chiamate Emma e Viola. La storia tra il presentatore e sua moglie è iniziata diversi anni prima, addirittura nel 1997. Tuttavia lo showman in precedenza aveva già avuto un altro matrimonio, dal quale è nato il suo primogenito Niccolò. Con quest’ultimo in passato ha avuto alcune problematiche legate a diverse discussioni che ci sono state tra i due. Negli ultimi periodi però sembrano essere risolte, con ... Leggi su kronic (Di domenica 25 aprile 2021) Il noto conduttore televisivo,, ha raccontato di aver vissuto un, che ha coinvolto sua figlia in prima persona(Instagram)si è sposato nel 2014, convolando a nozze con Giovanna Astolfi. Della donna sappiamo molto poco, in quanto non fa parte del mondo dello spettacolo. La coppia ha messo al mondo due figlie chiamate Emma e Viola. La storia tra il presentatore e sua moglie è iniziata diversi anni prima, addirittura nel 1997. Tuttavia lo showman in precedenza aveva già avuto un altro matrimonio, dal quale è nato il suo primogenito Niccolò. Con quest’ultimo in passato ha avuto alcune problematiche legate a diverse discussioni che ci sono state tra i due. Negli ultimi periodi però sembrano essere risolte, con ...

Cisco46allegro : RT @RaiPremium: Alle 23.10 “Intramontabili': Giorgio Simonelli ci racconta “La vita in diretta” storico rotocalco che dal 1991 si occupa di… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Marco Liorni conduce ItaliaSì! – Il podio del pomeriggio di Rai1 - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Marco Liorni conduce ItaliaSì! – Il podio del pomeriggio di Rai1 - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ITALIASÌ: MARCO LIORNI OMAGGIA MILVA SU RA1 CON TANTI OSPITI, RICORDI E TESTIMONIANZE - bubinoblog : ITALIASÌ: MARCO LIORNI OMAGGIA MILVA SU RA1 CON TANTI OSPITI, RICORDI E TESTIMONIANZE -