LIVE Berrettini-Karatsev 2-1, Finale ATP Belgrado in DIRETTA: inizio equilibrato, si scambia poco (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Brutto errore in chiusura con il rovescio di Karatsev, può esserci una chance per il romano. 30-15 Concede qualcosa proprio con il dritto lungolinea il russo mentre stava provando a cambiare. 30-0 Il back di Berrettini non è abbastanza incisivo e Karatsev può incidere con il dritto. 15-0 Prende campo con il dritto colpo dopo colpo Karatsev, non basta la strenua difesa opposta da Berrettini. 2-1. Nonostante qualche seconda di troppo, controlla con autorità Berrettini. 40-30 Atterra in corridoio il tentativo di smorzata dell’azzurro. 40-15 Bravo a servire una seconda carica Berrettini che non favorisce il tentativo di anticipo di Karatsev. 30-15 Il nastro trascina via ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Brutto errore in chiusura con il rovescio di, può esserci una chance per il romano. 30-15 Concede qualcosa proprio con il dritto lungolinea il russo mentre stava provando a cambiare. 30-0 Il back dinon è abbastanza incisivo epuò incidere con il dritto. 15-0 Prende campo con il dritto colpo dopo colpo, non basta la strenua difesa opposta da. 2-1. Nonostante qualche seconda di troppo, controlla con autorità. 40-30 Atterra in corridoio il tentativo di smorzata dell’azzurro. 40-15 Bravo a servire una seconda caricache non favorisce il tentativo di anticipo di. 30-15 Il nastro trascina via ...

Advertising

SkySport : Inizia Berrettini-Karatsev: segui il LIVE #SkyTennis #Tennis #SkySport #ATPSerbia #Serbia #Berrettini #Karatsev… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis Tutto pronto per la #finale dell'#ATPBelgrade con il nostro #Berrettini che sfida #Karatsev… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Karatsev Finale ATP Belgrado in DIRETTA: alle 17.00 si parte - #Berrettini-Karatsev #Finale… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Karatsev, finale #AtpBelgrado 2021 - Fprime86 : RT @SkySport: Berrettini-Karatsev, il risultato della finale dell'ATP Serbia Open in diretta LIVE #SkyTennis #Tennis #SkySport #ATPSerbia #… -