LIVE Berrettini-Karatsev 1-0, Finale ATP Belgrado in DIRETTA: comincia la finale! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Seconda di servizio al corpo e ancora praticamente non si scambia. 15-15 Pulisce la riga al centro con il servizio Karatsev. 0-15 Parte con un doppio fallo con una brutta seconda palla il russo. 1-0. Inizio di match col botto per Berrettini che non fa giocare il suo avversario. 40-0 Un'altra prima debordante. 30-0 Seconda profondissima che Karatsev non controlla. 15-0 Ace di Berettini per cominciare al meglio. SI PARTE! MATTEO Berrettini AL SERVIZIO! 17.10 Ormai i giocatori stanno ultimando il riscaldamento. E' quasi tutto pronto per questa Finale! 17.08 C'è anche una piccola fetta di pubblico in tribuna: alla viglia sembrava che il torneo si dovesse disputare a porte chiuse e invece almeno una ...

