Guardiola re di coppe: con la Carabao Cup raggiunge i 30 titoli in carriera (Di domenica 25 aprile 2021) Altro, ennesimo titolo conquistato da Pep Guardiola. Oggi è arrivato il suo primo trionfo in stagione col Manchester City vincendo 1-0 contro il Tottenham nella finale di Carabao Cup (la coppa di Lega) davanti a ottomila tifosi. Per Guardiola è il trofeo numero 30 in carriera, numeri da fenomeno. In Inghilterra è la quarta coppa di Lega consecutiva con i citizen e quest'anno può raggiungere il triplete essendo in corsa in Champions League e avendo quasi vinto la Premier. Foto: Twitter ufficiale Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

