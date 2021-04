Fonseca va oltre il k.o.: 'Io sotto esame? È sempre così, ma Manchester è decisiva' (Di domenica 25 aprile 2021) Paulo Fonseca, che si giocherà la stagione nella semifinale di Europa League contro il Manchester United, sembra meno arrabbiato rispetto alla sconfitta con il Torino. "Stavolta non è stata una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) Paulo, che si giocherà la stagione nella semifinale di Europa League contro ilUnited, sembra meno arrabbiato rispetto alla sconfitta con il Torino. "Stavolta non è stata una ...

Advertising

sportli26181512 : Fonseca va oltre il k.o.: 'Io sotto esame? È sempre così, ma Manchester è decisiva': Fonseca va oltre il k.o.: 'Io… - MbroccoMarin : @ASRomaPartite Caro Fonseca hai una grande possibilità per riparare a tutte le pessime prestazioni oltre a Mandraka… - pin_klo : @fettonejr a me Allegri sta sul cazzo e Fonseca penso sia uno in gamba è 'na stagione che fa il pranzo di gala coi… - Peppedema921 : @Rodolfo34113504 @enrigoletto @enzogoku69 Fonseca è bravo ma non ha vinto un big match in 2 anni ed è fissato su al… - BombeDiVlad : ?? #ILBORSINODEGLIALLENATORI - #Pirlo dovrà stare attento a #Gattuso ed il suo #Napoli. Ma il pericolo maggiore lo c… -