Denise Pipitone, la storia: un mistero lungo diciassette anni

Probabilmente uno dei fatti di cronaca più misteriosi degli ultimi anni. Denise Pipitone è la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. All'epoca dei fatti, la piccola aveva quasi quattro anni; la sparizione avvenne nei pressi della casa della nonna materna.

Denise Pipitone, un caso irrisolto

Nata il 26 ottobre del 2000, Denise Pipitone scompare a Mazara del Vallo la mattina dell'1 settembre 2004. Qui, era affidata alle cure della nonna materna e giocava a inseguire un cuginetto in compagnia della stessa nonna. La madre, Piera Maggio, non era presente in quanto, al tempo, stava frequentando un corso di informatica.

