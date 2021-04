Da genitore ho provato anch’io a fare una riflessione sul caso del video di Grillo (Di domenica 25 aprile 2021) Guardando il video di Beppe Grillo mi sono venute subito in mente due cose, entrambe relazionate al mio ruolo di genitore: che se il padre o la madre della ragazza che ha esposto denuncia di stupro avessero anche loro fatto un video, sarebbe stato intriso di rabbia e dolore in difesa della figlia; e che quello che Grillo dice alla fine del suo filmato, di sbattere anche lui in galera, è la frase chiave che un po’ riassume tutta la tragedia. Ho pensato che a prescindere dal fatto che la ragazza fosse o meno consenziente, se uno dei miei figli avesse fatto una cosa del genere, e cioè fare sesso con lei a turno con gli amici, uno dopo l’altro, io ne sarei stata disgustata e mi sarei sentita colpevole. Avrei portato mio figlio prima dai carabinieri e poi da uno psicologo. Il sesso è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Guardando ildi Beppemi sono venute subito in mente due cose, entrambe relazionate al mio ruolo di: che se il padre o la madre della ragazza che ha esposto denuncia di stupro avessero anche loro fatto un, sarebbe stato intriso di rabbia e dolore in difesa della figlia; e che quello chedice alla fine del suo filmato, di sbattere anche lui in galera, è la frase chiave che un po’ riassume tutta la tragedia. Ho pensato che a prescindere dal fatto che la ragazza fosse o meno consenziente, se uno dei miei figli avesse fatto una cosa del genere, e cioèsesso con lei a turno con gli amici, uno dopo l’altro, io ne sarei stata disgustata e mi sarei sentita colpevole. Avrei portato mio figlio prima dai carabinieri e poi da uno psicologo. Il sesso è una ...

angelisogna : @sabrina__sf Il mio grande ha 19 anni l'ho salvato. La colpa è della mia generazione che non ha saputo educare, si… - ultrapistachio : Comunque non avere nonni è un po' come non avere un genitore: tutti ce l'hanno e poi ci sei tu che sai le cose tipi… - blu_mirtillo : @giudiiiiiiiii @ego_sono Per un genitore perdere il proprio figlio deve essere un dolore inimmaginabile. Io ho prov… - mbbelluco : RT @globalistIT: Assistere alla morte del proprio figlio è certamente il dolore più grande che un genitore possa vivere ed Andrea Romano, d… - globalistIT : Assistere alla morte del proprio figlio è certamente il dolore più grande che un genitore possa vivere ed Andrea Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : genitore provato Fabrizio Pausini, mia figlia Laura vincerà l'Oscar ... ho provato a mettere in pratica per 9 mesi ciò che lo scrittore sosteneva. Un metodo per vedere realizzati da un figlio i sogni del proprio genitore. Con Laura si è realizzato tutto. Da quando è ...

Deportato ma non per lo Stato ... Lorenzo, Giovanni Battista e Paolo, per la prima volta raccontano ciò che il genitore, scomparso ... "In questi anni ci abbiamo provato, ma nell'elenco dei deportati, non c'è traccia di papà e per di ...

Da genitore ho provato anch’io a fare una riflessione sul caso del video di Grillo Il Fatto Quotidiano Fermi, Belfiore e Virgilio prime scuole di Mantova con ingresso alle 10. Genitori e studenti critici Dal 26 aprile in aula il 70% dei ragazzi delle superiori. Prova del fuoco per il piano varato dal tavolo prefettizio per combinare orari scolastici e corse dei pullman in città. I sindacati: molte scu ...

Prova a piantare i semi dei peperoni acquistati al mercato per coltivarli a costo zero Perché buttare i semi dei peperoni comprati al mercato quando puoi piantarli? Ecco tutti i consigli per coltivare dei deliziosi peperoni ...

... hoa mettere in pratica per 9 mesi ciò che lo scrittore sosteneva. Un metodo per vedere realizzati da un figlio i sogni del proprio. Con Laura si è realizzato tutto. Da quando è ...... Lorenzo, Giovanni Battista e Paolo, per la prima volta raccontano ciò che il, scomparso ... "In questi anni ci abbiamo, ma nell'elenco dei deportati, non c'è traccia di papà e per di ...Dal 26 aprile in aula il 70% dei ragazzi delle superiori. Prova del fuoco per il piano varato dal tavolo prefettizio per combinare orari scolastici e corse dei pullman in città. I sindacati: molte scu ...Perché buttare i semi dei peperoni comprati al mercato quando puoi piantarli? Ecco tutti i consigli per coltivare dei deliziosi peperoni ...