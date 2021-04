Così le donne aiutarono a liberare Genova, e l'Italia, dal nazifascismo (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Sabotaggi, azioni armate, volantinaggio, intuizioni geniali, atti di estremo coraggio. Così, senza risparmiarsi, le donne di Genova hanno combattuto nella Resistenza, creando persino una Brigata tutta femminile che prese il nome di una di loro, "Alice Noli" che, come massimo tributo, nell'agosto del 1944 morì per permettere al cammino verso la Liberazione di proseguire. "Senza di loro, senza queste donne, forse a Genova non sarebbe andata come tutti conosciamo", ovvero con una resa da parte dei nazisti siglata il 25 aprile del 1945 a villa Migone dal comandante in capo delle truppe tedesche in Liguria, il generale Gunther Meinhold, e il CNL, e con una medaglia d'oro alla città per la Resistenza. A dirlo all'AGI è Massimo Bisca, presidente provinciale dell'Anpi di Genova che ha ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Sabotaggi, azioni armate, volantinaggio, intuizioni geniali, atti di estremo coraggio., senza risparmiarsi, ledihanno combattuto nella Resistenza, creando persino una Brigata tutta femminile che prese il nome di una di loro, "Alice Noli" che, come massimo tributo, nell'agosto del 1944 morì per permettere al cammino verso la Liberazione di proseguire. "Senza di loro, senza queste, forse anon sarebbe andata come tutti conosciamo", ovvero con una resa da parte dei nazisti siglata il 25 aprile del 1945 a villa Migone dal comandante in capo delle truppe tedesche in Liguria, il generale Gunther Meinhold, e il CNL, e con una medaglia d'oro alla città per la Resistenza. A dirlo all'AGI è Massimo Bisca, presidente provinciale dell'Anpi diche ha ...

