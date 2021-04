Caso Grillo, parla uno dei giovani accusati contro il comico: «Il video non andava fatto. La storia degli otto giorni non ci stava» (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo la pubblicazione del video-sfogo di Beppe Grillo in difesa del figlio contro le accuse di violenza sessuale, dopo la versione pubblicata da La Stampa della ragazza e la proposta dei legali di rendere pubblico il video di quella notte, Massimo Giletti rende nota la versione di uno degli amici di Ciro Grillo – Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta o Vittorio Lauria – durante la trasmissione Non è l’Arena su La7. «Secondo me non… non andava fatto» afferma il giovane in merito al video del comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle: «se fossimo stati io e gli altri miei due amici non conosciuti non sarebbe successo niente». Insomma, l’intervento di Beppe Grillo non si sta dimostrando un ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo la pubblicazione del-sfogo di Beppein difesa del figliole accuse di violenza sessuale, dopo la versione pubblicata da La Stampa della ragazza e la proposta dei legali di rendere pubblico ildi quella notte, Massimo Giletti rende nota la versione di unoamici di Ciro– Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta o Vittorio Lauria – durante la trasmissione Non è l’Arena su La7. «Secondo me non… non» afferma il giovane in merito aldelgenovese e fondatore del Movimento 5 Stelle: «se fossimo stati io e gli altri miei due amici non conosciuti non sarebbe successo niente». Insomma, l’intervento di Beppenon si sta dimostrando un ...

