Barbara Foria: «La leggerezza ci salverà» (Di domenica 25 aprile 2021) Il giorno in cui Barbara Foria si è sentita Zlatan Ibrahimovi? non è stato su un campo di calcio, ma in via Caracciolo, il giorno della sua laurea. «Il traffico era bloccato, avevo paura di non arrivare in tempo, così ho fermato un ragazzo in moto dicendogli "portami a laureare", proprio come Ibra a Sanremo» racconta Barbara al telefono dalla sua casa di Roma in un giorno di pioggia. Se non avesse fatto l'attrice e la comica, professione che le è valsa gli applausi di Serena Bortone e di Myrta Merlino per le loro imitazioni, Foria sarebbe, infatti, diventata un avvocato, più precisamente un avvocato civilista. «Visto che la parlantina non mi è mai mancata e che ho sempre fatto da mediatrice, pensavo di voler diventare un avvocato penale minorile. Forse avrei fatto più soldi» scherza Barbara che, invece, ha preso tutt'altra strada e tutt'altra carriera.

