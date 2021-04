Auto elettriche - Il rilancio delle berline - FOTO GALLERY (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un periodo in cui sembravano essere a rischio estinzione, le berline hanno trovato una seconda vita grazie ai propulsori elettrici. E non parliamo di classiche sedan, ma di vetture dalle linee filanti e talvolta muscolose, ben lontane dall'immagine tradizionale delle tre volumi destinate a famiglie e professionisti. Efficienti. Del resto, l'assenza di ingombranti powertrain endotermici, soppiantati da ben più compatti motori elettrici, ha dato ampia libertà ai designer, che per questi modelli hanno potuto sviluppare al meglio un look da berlina-coupé, con bassi coefficienti di resistenza aerodinamica. Il che si traduce in migliori prestazioni e percorrenze più lunghe: un aspetto, quest'ultimo, tra i più importanti nell'acquisto di un veicolo a batteria. Pensando all'Oriente. Inoltre, se il mercato occidentale è ormai Suv addicted, quello cinese, ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un periodo in cui sembravano essere a rischio estinzione, lehanno trovato una seconda vita grazie ai propulsori elettrici. E non parliamo di classiche sedan, ma di vetture dalle linee filanti e talvolta muscolose, ben lontane dall'immagine tradizionaletre volumi destinate a famiglie e professionisti. Efficienti. Del resto, l'assenza di ingombranti powertrain endotermici, soppiantati da ben più compatti motori elettrici, ha dato ampia libertà ai designer, che per questi modelli hanno potuto sviluppare al meglio un look da berlina-coupé, con bassi coefficienti di resistenza aerodinamica. Il che si traduce in migliori prestazioni e percorrenze più lunghe: un aspetto, quest'ultimo, tra i più importanti nell'acquisto di un veicolo a batteria. Pensando all'Oriente. Inoltre, se il mercato occidentale è ormai Suv addicted, quello cinese, ...

Advertising

tg2rai : A Shanghai in Cina al via il primo salone dell'auto in presenza. Si riparte dopo la crisi covid. Previsti un milion… - giuliogaia : @carmelodipaola Imporre l’uso di auto elettriche per motivi ideologici è destinato a fallire! Gli oggetti vengono s… - FBabbua : @RaffaeleF4 @Sergio41123031 @carmelodipaola ho capito, lavori per sorgenia o tu o un parente niente di male ne t… - doompom1 : @Nonnadinano al netto di polemiche futili le auto elettriche inquinano a breve raggio sempre meno di una macchina a… - Diesira3 : @mrctrdsh @smilypapiking Fa un po' coppia con il bonus per le auto elettriche. -