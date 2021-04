AstraZeneca usato solo per i richiami, prime dosi, si vira su Pfizer e Moderna (Di domenica 25 aprile 2021) La Regione ha deciso una rimodulazione in base alle forniture delle case farmaceutiche. Bergamo ha varcato la soglie dei 200 mila residenti che hanno ricevuto almeno una iniezione: copertura del 21,45%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) La Regione ha deciso una rimodulazione in base alle forniture delle case farmaceutiche. Bergamo ha varcato la soglie dei 200 mila residenti che hanno ricevuto almeno una iniezione: copertura del 21,45%.

danielsun2021mi : @Bluefidel47 Stavo ragionando sui vari sieri dove prima abbiamo usato Astrazeneca ora Pfizer...Mi sovviene il dubbi… - VivaLaMetro : @GiovaQuez Su Astrazeneca non ci sono problemi, ormai abbiamo usato 4 milioni di dosi, e altrettante serviranno per… - 92Fisico : Che vaccini abbiamo usato finora per le varie età? Over80 -> Quasi solo #Pfizer 70-79 -> Prevalenza #AstraZeneca s… - marinatommasin1 : Ema ora dice che #Astrazeneca può essere usato anche in tutte le fasce di età. #JohnsonMustGo in Lazio usato per le… - megliosenza1 : @RobertoBurioni @StefanoPutinati Hanno usato Astrazeneca e Pfizer loro, giusto? -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca usato Prenotazione vaccino per i settantenni, si cambia Il metodo usato sinora, ha concluso il governatore, "purtroppo era stato pensato perché non avevamo certezze da Astrazeneca, che un giorno mandava la mail assicurando un tot di dosi e il giorno dopo ...

Vaccini: Giani, cambia prenotazione 70enni, non più corse Il metodo usato sinora, ha concluso il governatore, "purtroppo era stato pensato perché non avevamo certezze da Astrazeneca, che un giorno mandava la mail assicurando un tot di dosi e il giorno dopo ...

Vaccini: usato 54% dosi di AstraZeneca, 50% Moderna, 96% Pfizer - Sanità Agenzia ANSA in CILE ASTRAZENECA solo per gli uomini; VLADIMIR LUXURIA che dice? In Cile il vaccino anti-Covid di AstraZeneca sarà somministrato solo agli uomini. Lo ha annunciato il governo del Paese sudamericano. La scorsa settimana l'Istituto di sanità pubblica, che a gennaio h ...

Piano vaccini, numeri in crescita ma in Ue corrono più dell’Italia Ieri pomeriggio erano 17.257.664 gli italiani ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino, pari all’86,8% della fornitura (19.880.040). Nel dettaglio, 13.422.240 di Pfizer, 1.727.200 Moderna, 4.550.80 ...

